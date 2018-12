Koeman: ’Strootman belangrijke pion’

„Kevin is nog steeds een belangrijke pion in de spelersgroep van Oranje. Hij heeft ervaring, een mening en op trainingen kletst hij erin. Nog steeds is Kevin altijd bezig met de groep en toont geen desinteresse als hij geen basisplaats heeft. Mooi is dat de internationals hem accepteren, ook als hij niet speelt.”

Koeman ziet voldoende perspectief voor Strootman om nog minuten te maken bij Oranje. Al wordt een basisplaats lastig met Ajacied Frenkie de Jong op zijn positie. „Dat weet Kevin ook en ik vind dat hij daar zeer goed mee omgaat. Komt er een moment dat hij denkt, ik speel onder deze coach te weinig en ik zie het belang niet om er nog bij te blijven, zal hij het aangeven. Dan moeten we met elkaar gaan zitten en kijken wat het beste is. Maar wie zegt mij dat hij straks niet speelt?”

Telegraaf Extra - Klik hieronder voor het uitgebreide vraaggesprek met Ronald Koeman