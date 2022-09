Koningin Máxima aanwezig bij bezegeling samenwerking PSV en Austin FC

De clubs gaan kennis delen op voetbaltechnisch gebied en ook willen ze hun positie versterken in het internationale voetballandschap. PSV meldt dat de samenwerking ook een commercieel karakter heeft.

„Internationalisering is een belangrijke pijler van PSV”, zegt commercieel directeur Frans Janssen. „Wij streven er daarom naar enkele strategische partnerships aan te gaan met clubs uit gebieden waar wij denken impact te kunnen maken. Austin FC is een jonge profclub met potentieel en een groot achterland. Dat maakt het een interessante partner. Door wederzijds onze voetbalkennis te delen, kunnen beide clubs groeien. Voor het gehele netwerk van PSV kan Austin FC bovendien een commerciële ingang in de Verenigde Staten betekenen.”

Een delegatie van 35 coaches, trainers en beleidsbepalers van Austin FC was deze zomer te gast bij de jeugdopleiding van PSV. Meerdere coaches van de club uit Texas volgen nu het opleidingsprogramma van de Eindhovenaren. „De gesprekken die wij met PSV voerden, hebben grote indruk achtergelaten. De PSV-structuur van opleiden is uniek en vooruitstrevend in de wereld”, aldus Claudio Reyna, technisch directeur van Austin FC. „Met die kennis kunnen wij clubbreed stappen maken.”