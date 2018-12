Koeman: ’Ik ben een fan van Memphis Depay’

Ronald Koeman koos dit voorjaar tegen Portugal definitief voor Depay als puntaanvaller van het Nederlands elftal. Enkele dagen nadat hij als linksbuiten een wanprestatie had geleverd in de debuutinterland van de bondscoach tegen Engeland.

Memphis Depay blijft een aparte vogel, maar je hebt hem weten te triggeren.

„Vooropgesteld, ik ben een fan van Memphis. Het was niet altijd goed. De eerste helft tegen Engeland bijvoorbeeld, daar heb ik met hem over gesproken. Dan geef ik aan hoe wij vinden dat hij moet functioneren. Of het kwartje viel bij hem? Ik vond zijn reactie als speler daarna bewonderenswaardig. Het kan ook opeens anders zijn bij hem. Ryan Babel is van nature meer gedienstig. Memphis heeft dat minder. Maar je moet niet het idee hebben dat je een speler voor 80 procent kan veranderen. Een speler 10 of 20 procent verbeteren is ook goed.

Ook na de laatste wedstrijd heb je hem nog aangesproken?

„Na Duitsland. Toen Luuk de Jong in de spits kwam en hij links achter de spits kwam te staan, zei ik tegen hem: ’Leuk en aardig als je daar speelt, maar als wij de bal niet hebben moet je wel zorgen dat je die verdedigers onder druk zet. Of je moet Messi zijn, dan mag je wandelen wanneer het uitkomt…’

Memphis heeft enorme kwaliteiten maar moet zich wel verbeteren. En daar is hij gelukkig mee bezig. Hij wil een leider zijn met zijn manier van voetballen, niet door veel met anderen bezig te zijn. Soms doet hij me denken aan Van Basten. Die zei vroeger ook: ’Kom nou maar met die bal, schiet hem zo snel mogelijk naar mij’. Die hield zich niet bezig met de opbouw van achteruit of andere spelers. De bal moest gewoon snel naar hem.”

