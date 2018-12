Kieft: ’Gedrag van Van Gaal en Mourinho stoort me enorm’

„Hoe José Mourinho zich gedroeg, of liever misdroeg, was het wachten op zijn ontslag bij Manchester United. Feitelijk heeft hij weinig tot niets gepresteerd op Old Trafford als je de onbegrensde financiële mogelijkheden ziet. Liefst 466 miljoen euro heeft hij uitgegeven en daarmee kan hij Louis van Gaal een hand geven. Ook hij presteerde niets bij Manchester United, ondanks 340 miljoen euro aan uitgaven”, aldus Kieft in zijn Kijk op Topvoetbal.

„Schandalig als je die twee dan hoort zaniken over slecht aankoopbeleid van de clubleiding of het ontbreken van voetbalcultuur bij de Amerikaanse clubeigenaar.”

