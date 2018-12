Koeman: ’Advocaat verdient meer credits’

Zij waren de ’troubleshooters’ na het ontslag van Danny Blind en twee interlands onder interim-bondscoach Fred Grim. Het tweetal werd uitgeschakeld voor het WK door een grote nederlaag tegen Frankrijk, maar presteerde tegen een verzameling B-landen voortreffelijk met de volle score in zes interlands.

Advocaat en Gullit zijn wat gefrustreerd dat zij geen complimenten kregen voor het werk wat ze deden in het traject vóór jou.

„Terechte frustratie. Qua resultaten hebben ze het heel goed gedaan. Dick mag best wel iets meer credits krijgen. Dat verdient hij wel. Dick heeft een basis neergelegd. Ik ken hem toch als trainer. Heel duidelijk, recht toe recht aan. Hij wil dit en dit zien, ook in zijn trainingen. En ja, ik ben ook bij hem te rade gegaan voordat ik bondscoach werd. Ik had een geweldig gesprek met hem. Hij vertelde me heel duidelijk hoe het is om bondscoach te zijn. En eerlijk gezegd klopt alles wat hij heeft verteld.”

