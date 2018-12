Sanchez ontkent weddenschap om ontslag Mourinho

Na het vertrek van Mourinho verschenen er berichten in de Engelse media dat Sanchez tegen Rojo had gezegd dat hij hem nu 20.000 pond (zo’n 22.000 euro) schuldig is.

De Chileen, die afgelopen januari overkwam van Arsenal, wijst de berichtgeving resoluut van de hand: ’Klopt niets van, laat hij weten op Twitter.

„José gaf me de kans om voor de beste ploeg ter wereld te spelen. Ik ben hem alleen maar dankbaar. Ik kan niet wachten het team weer te helpen. Samen komen we door deze periode heen”, aldus Sanchez.