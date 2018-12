Statistieken: PSV sluit 2018 in stijl af

Bekijk ook: Stengs terug op rampplek

De ploeg van trainer Mark van Bommel won in Eindhoven met 3-1 en gaat zo de winterstop in met 48 punten uit zeventien duels.

De Eindhovenaren kunnen zondag rustig bekijken of concurrent Ajax in de lastige uitwedstrijd tegen FC Utrecht het verschil weer terugbrengt tot twee punten of dat ze met een ruimere marge even op vakantie gaan.

Uitslagen zaterdag 22 december

Fortuna Sittard - FC Groningen 0-0

NAC - Heerenveen 4-2

PSV - AZ 3-1

Excelsior - Heracles Almelo 0-3

