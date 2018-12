Klopp: ’Misschien wel 105 punten nodig voor titel’

„Iedereen begint daar nu over en tot nog toe gaat het ook geweldig goed. We hebben voor Kerstmis al 48 punten en dat is te gek. Maar er zijn meer teams en ik denk dat we voor de titel wel eens een recordaantal punten nodig hebben. Misschien wel 105”, zei de Duitse coach na de winst (2-0) op Wolverhampton Wanderers.

Liverpool is als enige ploeg nog ongeslagen en vier punten los van Manchester City, de club die vorig seizoen het kampioenschap in de Premier League veroverde met een recordaantal van 100 punten. City kan op 1 punt komen als het zaterdag wint van Crystal Palace.

Virgil van Dijk is dit seizoen een van de uitblinkers bij Liverpool. Mede door zijn verdedigende kwaliteiten liet de defensie van Liverpool in achttien wedstrijden pas zeven goals toe. De international van Oranje maakte tegen de ’Wolves’ de 2-0.