Koeman: ’Het is inmiddels echt Mijn Oranje’

Oranje miste een EK en een WK. Zou de ex-international het belangrijkste voetbalteam van Nederland aan de praat krijgen? Hij heeft het geflikt. Oranje straalt, heeft weer kleur op de wangen, zette wereldkampioen Frankrijk en rivaal Duitsland opzij richting de finaleronde van de Nations League.

Staat je groep nu vast voor de EK-kwalificatie of blijf je flexibel?

„Ik ben flexibel, maar ik wilde vanaf het begin duidelijkheid creëren. Voor 85 procent staat alles vast, je houdt altijd discussie rond twee of drie posities. De komende periode ga ik langs zoveel mogelijk clubs en spelers om iedereen te zien en te spreken. Ik moet contact houden met de internationals, want ik krijg mijn jongens pas in maart 2019 weer terug. En dan gaat het beginnen: kwalificatie voor het EK 2020. Dan moeten we er weer staan zoals in de tweede helft van 2018. Ja, mijn jongens, het is inmiddels echt Mijn Oranje.”

