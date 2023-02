Franse bondsvoorzitter (81) neemt ontslag na ’seksueel getinte berichten’

De 81-jarige Le Graët neemt het besluit naar aanleiding van bevindingen van een onderzoekscommissie na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Die commissie kwam twee weken geleden tot het oordeel dat het gedrag van Le Graët bij vlagen was ontspoord en onverenigbaar met zijn functie.

„Met name via dubbelzinnige en duidelijk seksueel getinte tekstberichten voor anderen”, oordeelde de commissie, die meer dan honderd getuigenissen verzamelde. De commissie verzocht de landelijke autoriteiten de zaak verder te onderzoeken.

Le Graët werd op 11 januari al weggestuurd als voorzitter. Aanleiding daarvoor waren, onder meer, beledigende uitspraken over het Franse voetbalicoon Zinédine Zidane. Le Graët, die voorzitter was sinds 2011, heeft elke aantijging ontkend. Zijn vierde termijn als voorzitter zou aflopen in 2024.