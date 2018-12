Neymar eerder met kerstvakantie

Nog voor het laatste competitieduel van het jaar zaterdagavond tegen FC Nantes vloog de Braziliaan naar zijn geboorteland.

Trainer Thomas Tuchel van PSG heeft Neymar hiervoor toestemming gegeven. „Het is beter zo.” De duurste voetabller ter wereld speelde op 11 december zijn laatste wedstrijd in de Champions leagueduel tegen Rode Ster. Toen was Neymar al geblesseerd. „Nu kan hij twee weken uitrusten”, aldus een meegaande Tuchel.

Neymar poseert met zijn familie op Instagram. Ⓒ neymarjr Instagram