’Wada moet Russen weer in de ban doen’

Rusada, het antidopingbureau van de Russen.

De baas van het Amerikaanse antidopingbureau USADA, Travis Tygart, heeft ’s werelds antidopingbureau WADA opgeroepen het Russische laboratorium opnieuw in de ban te doen. Dat zou er toe kunnen leiden dat de Russen ook voor de komende Olympische Spelen, in 2020 in Tokio, worden uitgesloten.