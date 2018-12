Sven Kramer: ’Otter wordt tekortgedaan’

„Dat is een beetje dubbel natuurlijk”, zei de 32-jarige schaatser in gesprek met Telesport. „Ik vind gewoon dat er één winnaar moet zijn. Ik weet niet hoe het tot stand is gekomen. Ik gun het beide coaches, maar ik vind dat Jeroen (Otter, red.) nu wel iets wordt tekortgedaan ten opzichte van die andere twee.”

Dat Kjeld Nuis en Suzanne Schulting tot respectievelijk tot Sportman en Sportvrouw van het Jaar werden verkozen kon Kramer bekoren. „Ik denk dat het allebei de terechte winnaars zijn, zowel Kjeld als Suzanne.”

Bekijk ook: Opvallende uitverkiezing bij sportcoach van het jaar

Bekijk ook: Sluiter pleit voor andere opzet sportverkiezing