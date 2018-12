Özil als aanvoerder terug bij Arsenal

Coach Unai Emery heeft zes wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het elftal dat vorig weekeinde met 3-2 verloor van Southampton. De grootste verrassing is dat de Duitser Mesut Özil in de basis begint en meteen tot aanvoerder is benoemd.

Özil zat eerder deze week in de bekerwedstrijd tegen Tottenham Hotspur niet eens bij de wedstrijdselectie. In Britse media doken al verhalen op dat Emery al deze winter van Özil af wil. De 30-jarige Duitser verlengde begin dit jaar zijn contract bij Arsenal nog tot medio 2021, maar onder de Emery, de opvolger van Arsène Wenger, kon hij dit seizoen nog geen vaste basisplaats afdwingen.

De Egyptische middenvelder Mohamed Elneny maakt tegen Burnley voor het eerst dit seizoen zijn opwachting in de basis. De wedstrijd in Londen begint om 13.30 uur.