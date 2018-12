Ramos: ’hou op over Mourinho’

De aanvoerder van de Koninklijke vindt dat de speculaties over een mogelijke terugkeer van Mourinho van weinig respect getuigen richting Santiago Solari, de huidige trainer van Real. De Argentijn nam het stokje in Madrid twee maanden geleden over van de ontslagen Julen Lopetegui.

„Mensen moeten meer respect hebben voor onze trainer. Mourinho is al vijf jaar weg, maar iedereen blijft over hem praten”, zei de 32-jarige Spanjaard een dag voor de finale van het WK voor clubteams. Daarin treft de Spaanse grootmacht Al Ain.

Na het vertrek van Mourinho in 2013 begon het pas echt te lopen bij Real. Sindsdien werd vier keer de Champions League gewonnen. Die Europa Cup winnen lukte Mourinho niet met Real.

