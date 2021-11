Premium Het beste van De Telegraaf

Voor Spelen geplaatste shorttracker Itzhak de Laat wil altijd beter: ’Soms haat ik mezelf’

Door Hans Ruggenberg

Itzhak de Laat weet dat het mentale aspect een zwakke plek bij hem is. „Maar door het aan te pakken, maak ik het wel sterker.” Ⓒ ANP / AFP

DORDRECHT - Op het eerste gezicht zou je niet denken dat Itzhak de Laat soms een keiharde ’klootzak’ is voor zichzelf. De 27-jarige Fries is de vriendelijkheid zelve als je een praatje met hem maakt, om zichzelf vervolgens hoofdschuddend te beoordelen met een dikke onvoldoende. Hij is de wél de eerste man uit de shorttrackploeg die zich heeft geplaatst voor de Winterspelen, al wil hij deze week tijdens de World Cup in Dordrecht vooral beter zijn dan een week terug in Debrecen. „Ik ben niet snel tevreden.”