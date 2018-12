Enorme dreun voor hockey-international De Wijn

,,Het is zeker een domper. De uitslag was mentaal pittig'', zegt De Wijn op de website hockey.nl. Hij liet in India al een MRI-scan maken, maar besloot bij terugkeer in Nederland extra onderzoek te laten doen in het AMC. ,

We hebben ook naar de pezen laten kijken. De spieren waren redelijk oké, maar de pees heeft een grote scheur. Het zal moeten helen en dat duurt zeker drie tot vier maanden'', aldus de speler van Kampong, die hoopt dat hij zijn rentree kan maken in de play-offs van de hoofdklasse.

Zonder De Wijn bereikte het Nederlands team de finale van het WK, waarin het verloor van België.