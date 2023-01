Bizar: Gerwyn Price zet koptelefoon op bij WK darts wegens boegeroep

Publieksgeluid is part of the game, maar Price kreeg van dartfederatie PDC toestemming om zich daarvoor volledig af te sluiten. De Welshman wordt al jaren uitgejouwd in het dartscircuit en diende voor zijn partij tegen Raymond van Barneveld al een verzoek in om de gehoorbeschermers, die bijvoorbeeld in de bouw worden gebruikt, te mogen opzetten. In de partij tegen de Nederlander maakte hij daar uiteindelijk geen gebruik van. In principe mogen spelers geen headgear gebruiken, maar in dit geval dient ’bescherming van het gehoor’ ter verdediging.

Price zette zijn hulpmiddel op, nadat hij met een 3-1 achterstand tegen Clemens de pauze inging. Hij kwam terug met de koptelefoon op, gooide direct een 180’er, schreeuwde het uit naar het publiek en won vervolgens ook de leg. Hij liet het publiek pontificaal over zich heen komen met een gebaar dat hij ze toch niet kon horen. Uiteindelijk verloor hij de set met 3-1 en werd het alsnog 4-1 voor Clemens. In de zesde set besloot hij de koptelefoon dan ook maar weer snel af te doen en groene oordopjes te gebruiken. Veel hielp het niet, want hij verloor uiteindelijk afgetekend met 1-5.