Briljant moment Özil helpt Arsenal op weg

Namens The Gunners maakte Pierre-Emerick Aubameyang twee doelpunten. De Gabonees scoorde in de veertiende en 48e minuut. Ashley Barnes maakte het nog even spannend namens Burnley. In blessuretijd maakte Alex Iwobi aan alle onzekerheid een einde: 3-1.

Aan de openingsgoal ging een heerlijke pass van Mesut Özil vooraf. De aanvoerder van de nummer vijf van de Premier League scheurde de verdediging van Burnley open, waarna Sead Kolasinac de assist leverde.

Özil zat eerder deze week in de bekerwedstrijd tegen Tottenham Hotspur niet eens bij de wedstrijdselectie. In Britse media doken al verhalen op dat Emery al deze winter van Özil af wil.

Pierre-Emerick Aubameyang heeft gescoord. Ⓒ AFP

Dankzij de overwinning heeft Arsenal nu net als Chelsea 37 punten. De stadsgenoot speelde wel een duel minder. Koploper Liverpool heeft elf punten meer dan Arsenal.