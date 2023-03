Ajax klopt De Graafschap en verzekert amateurs Spakenburg van topduel

De eerste twee Amsterdamse doelpunten kwamen donderdag in Doetinchem op naam van de Mexicaanse rechtsback Jorge Sanchez en linksbuiten Steven Bergwijn, wat op de goedkeuring kon rekenen van Dusan Tadic. De vaste aanvoerder kreeg rust, net als een aantal andere Ajacieden die normaliter basisklanten zijn. Onder anderen de 16-jarige Jorrel Hato kreeg zodoende een kans in de basis van Heitinga. Evenals Florian Grillitsch en Brian Brobbey, die de derde en laatste treffer voor zijn rekening nam.

Sanchez opende in de 13e minuut de score. De verdediger volleerde raak na een voorzet van Brobbey. Jurriën Timber dacht Ajax niet veel later op 2-0 te zetten, maar de treffer van de centrale verdediger werd afgekeurd wegens buitenspel. Uiteindelijk was het Bergwijn die de Amsterdamse voorsprong alsnog verdubbelde. De Oranje-international dribbelde vanaf links naar binnen en haalde vervolgens verwoestend uit met rechts.

Jorrel Hato mocht donderdag in de basis beginnen bij Ajax. Ⓒ ProShots

Ajax leek vlak voor rust ook nog de 3-0 te kunnen vieren, maar opnieuw ging de vlag omhoog. Dit keer na een inzet van Brobbey. De tweede helft begon zoals de eerste helft eindigde: met een afgekeurd doelpunt. Dit keer zag De Graafschap een streep door een treffer gaan. Een voorzet van Robin Schouten wordt door Camiel Neghli binnen getikt, maar assistent-scheidsrechter Christian Dobre was voor de derde keer messcherp: buitenspel.

Brobbey bleef loeren op zijn kans en kreeg ruim tien minuten voor tijd loon na werken. Na een dramatische terugspeelbal van Rio Hillen was het voor de spits een koud kunstje om het duel tegen de Superboeren definitief in het slot te gooien.

John Heitinga is met Ajax nog ongeslagen binnen de landsgrenzen. Alleen in de Europa League-tussenronde werd verloren bij Union Berlin. Ⓒ ProShots

Loting

Ajax, dat zondag NEC op bezoek krijgt in de Johan Cruijff ArenA, kan in de halve finale Feyenoord, PSV of de amateurs van Spakenburg treffen. De loting van de beste bezette halve finales ooit (de overgebleven clubs zijn in totaal goed voor 43 bekerzeges) is zaterdag.

PSV is de regerend titelhouder, Ajax de recordhouder, met in totaal 20 zeges. Spakenburg is de huidige nummer zeven van de Tweede Divisie en pas de derde amateurclub ooit, na dorpsgenoot IJsselmeervogels (1975) en VVSB (2016), die in de halve finale staat.