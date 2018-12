Chizzy mikt Belg uit WK darts

Op voorhand was gerekend op een spannend duel, maar dat zat er niet in. De Engelsman waste zijn tegenstander uit België met 4-0 in sets de oren.

Chizzy deed alles een stuk beter dan Huybrechts. Zo produceerde hij een gemiddelde van bijna 98. Ook met het finishpercentage van de darter uit St. Helens was weinig mis. 48 procent van zijn dubbels vloog erin. Huybrechts kwam niet verder 90 gemiddeld en benutte 26 procent van zijn dubbels.

In de vierde ronde krijgt de als twaalfde geplaatste Chisnall te maken met Jamie Lewis of Daryl Gurney.