River Plate speelt frustraties van zich af

De kampioen van Zuid-Amerika versloeg Kashima Antlers in de 'troostfinale' in Abu Dhabi met 4-0, dankzij doelpunten van Bruno Zuculini, invaller Gonzalo Martinez (twee) en Rafael Santos Borré (strafschop). River Plate had zich in de halve finale laten verrassen door Al Ain, dat als kampioen van het gastland mag meedoen aan het WK voor de continentale titelhouders en later op zaterdag in de finale tegenover Real Madrid staat.

De Argentijnse club verspeelde tegen Al Ain een voorsprong van 2-1 en Martinez miste vanaf 11 meter ook een uitgelezen kans op de 3-2. In de strafschoppenreeks ging het mis bij de laatste penalty, van Enzo Pérez.

River Plate werd daardoor veroordeeld tot de strijd om het brons. Kashima Antlers, de beste club van Azië, moest in de tweede halve finale buigen voor Europees kampioen Real Madrid. De Japanners werden geveld door drie doelpunten van Gareth Bale (3-1).