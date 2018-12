Napoli boekt benauwde zege

De nummer twee van de Serie A versloeg de ploeg die op de zestiende plaats staat met 1-0, dankzij een doelpunt van Raúl Albiol in de blessuretijd van de eerste helft. De Spaanse verdediger kopte de bal binnen uit een hoekschop van Dries Mertens.

De ploeg van trainer Carlo Ancelotti wist in de tweede helft niet verder afstand te nemen van SPAL, waardoor het lang spannend bleef. Mertens raakte in de slotfase nog een keer de paal. Napoli heeft nu vijf punten achterstand op Juventus, dat later op zaterdag AS Roma ontvangt en dan weer een gat van acht punten kan slaan.

AC Milan moest in het eigen San Siro met 1-0 buigen voor Fiorentina en raakte daardoor de vierde plaats kwijt aan Lazio, dat Cagliari met 3-1 versloeg.

Bekijk ook: Eindelijk weer zege Lazio