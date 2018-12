Klaassen slachtoffer van wraakzuchtig Leipzig

De ploeg van trainer Ralf Rangnick herstelde zich van de nederlaag van woensdag tegen Bayern München door met 3-2 van Werder Bremen te winnen. Leipzig staat vierde met 31 punten.

Lukas Klostermann zette de thuisploeg na twintig minuten op 1-0 en Timo Werner verdubbelde de voorsprong net voor rust. Max Kruse schoot halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer binnen voor Werder, waar Davy Klaassen in de basis stond. Invaller Josh Sargent trok de stand op aangeven van Yuya Osako weer gelijk, maar invaller Bruma bezorgde Leipzig in de slotfase alsnog de volle winst.

Schalke 04 en Fortuna Düsseldorf hebben afstand genomen met de degradatiezone door te winnen bij respectievelijk VfB Stuttgart (1-3) en Hannover 96 (0-1). SC Freiburg won met 1-0 bij nummer laatst FC Nürnberg. Schalke kwam op voorsprong via Steven Skrzybski en Salif Sané. Nicolás González deed wat terug voor Stuttgart, maar Ahmed Kutucu bracht de marge voor Schalke twee minuten later terug naar twee doelpunten.

Invaller Oliver Fink was de gevierde man bij Düsseldorf. De middenvelder kwam in de slotfase in het veld en maakte in de negentigste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Hannover, dat net als FC Nürnberg op elf punten blijft staan. Nürnberg keek thuis al vroeg tegen een achterstand aan tegen Freiburg door een treffer van Manuel Gulde en kon niet op gelijke hoogte komen. Bij de thuisploeg werd Virgil Misidjan in de tweede helft gewisseld.

Bosz

Nummer negen Bayer Leverkusen, dat de volgende club van Peter Bosz lijkt te worden, won met 3-1 van Hertha BSC.

