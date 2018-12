Enorme sensatie bij WK darts

Fireball rekende in de derde ronde af met Daryl Gurney: 4-3 in sets. De nummer vijf van de wereld uit Noord-Ierland gold als een van de outsiders voor de wereldtitel. Het regent toch al verrassingen in Ally Pally. Van de top 20 van de plaatsingslijst liggen er twaalf mannen uit.

Gurney maakte een 3-1 achterstand in sets ongedaan en kwam met 2-0 in legs voor in de beslissende set. Vervolgens stokte de machine en won hij tot zijn eigen wanhoop geen leg meer. Gurney had het laatste grote toernooi voorafgaand aan het WK, de Players Championship Finals, op zijn naam geschreven. In de finale van dat toernooi rekende SuperChin af met Michael van Gerwen.

De 27-jarige Lewis, nummer 28 van de wereld, deed het vorig jaar ook al uitstekend tijdens de mondiale titelstrijd. Hij bereikte mede door een zege op Peter Wright toen de halve eindstrijd. Daarin bleek Phil Taylor te sterk. De legendarische Engelsman is er dit jaar voor het eerst niet bij. In de vierde ronde treft Lewis Dave Chisnall, die Kim Huybrechts een lesje leerde.

