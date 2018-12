Liverpool zit lachend voor de buis

Door de nederlaag is het gat met koploper Liverpool opgelopen tot vier punten. De ploeg van Virgil van Dijk won vrijdag met 2-0 van Wolverhampton Wanderers, mede dankzij een doelpunt van de Nederlander.

Virgil van Dijk hielp Liverpool vrijdag aan een 2-0 zege op Wolverhampton Wanderers. Ⓒ AFP

City verloor twee weken geleden voor het eerst; in Londen was Chelsea met 2-0 te sterk.

The Citizens kwamen na een klein half uur via Ilkay Gündogan nog wel aan de leiding, maar vijf minuten later maakte Jeffrey Schlupp gelijk. Met een schitterende volley bezorgde Andros Townsend Palace zelfs een voorsprong. Kort na rust maakte Luka Milivojevic vanaf elf meter de 1-3. Een mislukte voorzet van Kevin De Bruyne verdween in de 85e minuut in de goal, maar ondanks een sterk slotoffensief kwam de thuisploeg niet tot de gelijkmaker.

Opvallend statistiekje: de laatste keer dat Palace in Manchester trefzeker was (tegen zowel City als Unitd) was elf competitieduels geleden, in januari 2005.

Nummer vier Chelsea verloor in eigen huis met 0-1 van Leicester City. Jamie Vardy maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.

