Pogba onder Solskjaer terug bij Manchester United

De Franse middenvelder, die in onmin leefde met de ontslagen trainer José Mourinho en de laatste competitieduels op de bank zat, staat om 18.30 uur aan de aftrap van de uitwedstrijd tegen Cardiff City. Solskjaer maakt het seizoen af als interim-trainer van de Mancunians.

Ole Gunnar Solskjaer is de nieuwe interim-trainer van Manchester United. Ⓒ Reuters

De 45-jarige Noor speelde zelf jarenlang voor ManUnited, veelal als ’supersub’. Solskjaer bezorgde de Engelse club in 1999 de winst van de Champions League, door in de finale tegen Bayern München diep in blessuretijd de winnende treffer te maken (2-1).

Als trainer was de Noor in eigen land succesvol bij Molde FK, waar Solskjaer in twee periodes werkte. Tussendoor eindigde een avontuur bij Cardiff City al snel in ontslag. Uitgerekend tegen die club debuteert Solskjaer zaterdag als manager van Manchester United.

