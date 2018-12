Griezmann schiet Atlético naast Barça

Angel Correa rondde die aanval prachtig af, maar de scheidsrechter had op dat moment al gefloten voor een strafschop. Griezmann schoot de bal vanaf 11 meter hard en vol overtuiging in de kruising: 1-0.

De Franse aanvaller was vorige week tegen Real Valladolid (3-2) ook al beslissend met twee doelpunten en een assist. Griezmann maakte toen tien minuten voor tijd de winnende treffer.

Atlético Madrid kwam door de zege op 34 punten, evenveel als koploper FC Barcelona, dat later op zaterdag Celta de Vigo ontvangt. Espanyol neemt met 21 punten de twaalfde plek in La Liga in.

Real Madrid, de nummer vier van de ranglijst, komt dit weekeinde niet in actie vanwege de deelname aan het WK voor clubs.

