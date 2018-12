Isimat maakt ’debuut’ onder Van Bommel

Trainer Mark van Bommel heeft Isimat-Mirin zaterdag tegen AZ aangewezen als vervanger van de afwezige Daniel Schwaab.

De Fransman was de afgelopen twee seizoenen een vaste waarde in de Eindhovense defensie, maar raakte onder Van Bommel volledig uit beeld. Omdat naast Schwaab ook Trent Sainsbury ontbreekt, mag Isimat-Mirin zijn eerste minuten van dit seizoen in de eredivisie gaan maken.

Gastón Pereiro keert terug in de basis als vervanger van de geschorste Pablo Rosario. De aanvallende middenvelder uit Uruguay was zijn basisplaats enkele weken geleden kwijtgeraakt aan de Mexicaanse zomeraankoop Érick Gutiérrez. Tegen AZ vormt Pereiro het middenveld met Gutiérrez en Jorrit Hendrix.

AZ

Bij AZ stuurt trainer John van den Brom dezelfde elf spelers het veld in als vorige week tegen Excelsior (2-1). Doordeweeks won de Alkmaarse ploeg ook met nagenoeg dezelfde elf in de beker van PEC Zwolle (5-0). Vanwege het scoreverloop kon Van den Brom toen de blessuregevoelige verdediger Ron Vlaar en de net weer fitte Calvin Stengs al vroeg wisselen. Beiden staan daarom tegen PSV weer in de basis.

Stengs liep vorig seizoen in Eindhoven tijdens de eerste speelronde een zware knieblessure op en stond daardoor ruim een jaar aan de kant.

