RB Leipzig shopt bij ’kleine broertje’

„In zijn leeftijdscategorie zijn er weinig spelers die over zoveel potentie beschikken”, zegt de Duitse trainer Ralf Rangnick, tevens technisch directeur in Leipzig. „Hij heeft alles in zich om de opvolger van Naby Keita te worden.”

Keita verhuisde afgelopen zomer voor ruim 50 miljoen euro van Leipzig naar Liverpool. Ook de middenvelder uit Guinee was via RB Salzburg naar Leipzig gekomen.

In Haidara denkt Rangnick weer een nieuw groeibriljantje te hebben gevonden. De Malinees, die een contract tot medio 2023 ondertekende, moet nog wel een tijdje wachten tot hij kan debuteren voor de Duitse club. Vanwege een knieblessure staat hij voorlopig aan de kant.

„Hopelijk kan hij ons in het verloop van de tweede seizoenshelft nog helpen”, zei Rangnick, die zijn selectie ook al versterkte met de 19-jarige Amerikaanse vleugelspeler Tyler Adams.

