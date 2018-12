Hattrick aan wereldtitels voor Real Madrid

Met vier eindzeges mag Real Madrid zich nu de meest succesvolle ploeg op het WK voor clubs noemen. De Koninklijke won het toernooi in 2014 voor het eerst en was in 2016 en 2017 met Zinedine Zidane als trainer ook de beste op het WK. FC Barcelona zegevierde drie keer op het toernooi met de continentale kampioenen.

De Argentijn Santiago Solari pakte in Abu Dhabi zijn eerste prijs als trainer van Real Madrid.

De eerste kans in de eindstrijd was nog wel voor de ploeg uit het gastland, waarbij Marcus Berg (oud-speler van FC Groningen en PSV) in de spits stond. Hussein El Shahat omspeelde doelman Thibaut Courtois, maar zag zijn schot via het onderbeen van Sergio Ramos naast het doel vliegen. Een minuut later opende Luka Modric aan de andere kant de score met een schot vanaf zo'n 20 meter. Na een uur knalde Marcos Llorente uit een afgeslagen hoekschop de 2-0 binnen.

Aanvoerder Ramos kopte uit een hoekschop van Modric de derde treffer binnen, waarna Tsukasa Shiotani iets terug deed namens Al Ain. In blessuretijd werkte Yahia Nader een voorzet van de Madrileense invaller Vinicius Junior nog in eigen doel.

Makkelie

Danny Makkelie was tijdens de finale actief als videoscheidsrechter. Eerder op dit WK was de Nederlander ook al VAR bij de openingswedstrijd tussen Al Ain en Team Wellington.

River Plate

River Plate legde eerder op de dag beslag op derde plaats. De Argentijnen wonnen met 4-0 van het Japanse Kashima Antlers.

