Rienstra van hero to zero in drie minuten

De middenvelder van de Friezen maakte in de twaalfde minuut de openingstreffer van Mitchell te Vrede ongedaan, maar liep amper 180 seconden later gedesillusioneerd door de catacomben van het Rat Verlegh Stadion.

Ben Rienstra (tweede van links) viert zijn treffer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rienstra werd door scheidsrechter Jochem Kamphuis met rood weggestuurd vanwege een overtreding op Te Vrede. De arbiter had zelf niet direct in de gaten dat er sprake was van een stevige tackle, maar kon na een tip van de VAR en het zien van de videobeelden niet anders dan rood trekken.

Het duel tussen NAC Breda en sc Heerenveen begon om 19.45 uur. Klik HIER om de wedstrijd van minuut tot minuut te volgen.

Bekijk hier het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie.