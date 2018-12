Solskjaer laat Manchester United swingen

Marcus Rashford bracht United via een vrije trap al in de derde minuut aan de leiding. Ander Herrera maakte er na een half uur 0-2 van, maar via een penalty van Victor Camarasa kwam Cardiff terug tot 1-2.

Ole Gunnar Solskjaer zorgt weer voor lachende gezichten bij United. Ⓒ AFP

Drie minuten daarna volgde het hoogtepunt: Anthony Martial rondde een fraaie aanval over meerdere schijven af met een schot via de binnenkant van de paal.

In de tweede helft kreeg ook United een strafschop, die werd benut door Jesse Lingard. In de laatste minuut maakte hij er op aangeven van Paul Pogba ook nog 5-1 van. Voor Lingard was het al zijn negende goal van de maand in de Premier League.

De club uit Manchester was voor het eerst sinds 19 mei van 2013 vijf keer trefzeker in een Premier League-wedstrijd. Destijds werd het 5-5 tegen West Bromwich Albion.

United nam dinsdag afscheid van Mourinho en stelde de Noorse oud-speler Solskjaer aan als zijn vervanger. De 45-jarige Solskjaer wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Molde.

