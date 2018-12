Tiental Fortuna houdt FC Groningen op 0-0

Fortuna komt op twintig punten, maar blijft tiende op de ranglijst. FC Groningen komt op een totaal van vijftien en passeert PEC Zwolle op doelsaldo.

De Limburgers moest de hele tweede helft met een man minder spelen, omdat scheidsrechter Allard Lindhout vlak voor rust middenvelder Jorrit Smeets na raadplegen van de videoarbiter met rood wegstuurde. De Fortunees raakte het bovenbeen van Samir Memisevic, die van de zijkant kwam inglijden. Tot zijn eigen ontsteltenis werd Smeets daarvoor met rood bestraft.

In de tweede helft kreeg het tiental uit Sittard een goede kans via Mark Diemers, maar hij schoot van dichtbij hoog over. Verdediger Wessel Dammers raakte de kruising en Lindhout keurde een doelpunt van Andrija Novakovich af wegens buitenspel. Groningen zocht vaak de aanval via Ritsu Doan, maar die zorgde voor weinig gevaar.

