Ribéry leidt Bayern naar tweede plaats

Bayern heeft zes punten minder dan koploper Borussia Dortmund, dat vrijdag al met 2-1 won van concurrent Borussia Mönchengladbach.

Hoewel Frankfurt enkel kansen creëerde in de eerste heft, gingen de bezoekers met een 1-0-voorsprong de rust in. Robert Lewandowski legde de bal klaar voor Ribéry, die hard binnenschoot. Daarna kreeg Bayern nog kansen via Thomas Müller en Lewandowski.

Ribéry besliste het duel ook. Tien minuten voor tijd zette hij een combinatie op met Joshua Kimmich en schoot de bal vervolgens langs doelman Kevin Trapp. Afgelopen woensdag had de Fransman ook al tegen RB Leipzig voor het enige doelpunt gezorgd. Rafinha bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 0-3.

Arjen Robben ontbrak bij Bayern. De aanvaller heeft een bovenbeenblessure en keert pas na de winterstop terug.

