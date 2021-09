NEC kan niet winnen van tiental Willem II

Al vroeg in de wedstrijd kwamen de Tilburgers met tien man te staan. De Belg Jorn Brondeel werd na een kwartier met rood uit het veld gestuurd. Hij was de vervanger van de Duitser Timon Wellenreuther, die met een lichte armblessure aan de kant bleef. De rode kaart voor Brondeel wegens hands buiten het strafschopgebied leidde het debuut in van Connor van den Berg.

Daarmee heeft Willem II in vier competitieduels al vier verschillende keepers onder de lat gehad. Grim begon de competitie met Robbin Ruiter, die na de 4-0-nederlaag tegen Feyenoord werd gepasseerd. In zijn plaats kwam Wellenreuther, eerder al doelman in Tilburg en gehuurd van Anderlecht. Ruiter had zich eerder geblesseerd afgemeld, Wellenreuther bleek zondag ook niet fit.

Brondeel kreeg rood omdat hij ver voor zijn doel met de handen een doelpoging van Jonathan Okita verijdelde. Als vierde keeper liet Van den Berg echter een prima indruk echter onder de lat. Met soms veel kunst en vliegwerk wist hij zijn doel lang schoon te houden. Ook kreeg hij een keer de hulp van de paal bij een schot van Mikkel Duelund.

Zodoende speelden NEC en Willem II voor het eerst dit seizoen gelijk. Na vier duels staan beide ploegen op zeven punten.

NAC Breda

Slechts één keer eerder gebruikte een ploeg in de Eredivisie vier verschillende keepers in de eerste vier speelrondes. Dat was NAC Breda in het seizoen 2018-2019, waar achtereenvolgens Andries Noppert, Mark Birighitti, Nigel Bertrams en Karol Niemczycki onder de lat stonden.

