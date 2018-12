PSV via zege op AZ naar ’wintertitel’

Trainer Mark van Bommel zag tot zijn tevredenheid hoe treffers van Steven Bergwijn, Michal Sadílek en Hirving Lozano de openingsgoal van Mats Seuntjens onschadelijk maakten.

PSV heeft na 17 duels 48 punten verzameld. Concurrent Ajax komt zondag in actie. De Amsterdammers, die een achterstand van vijf punten hebben, gaan op bezoek bij FC Utrecht, de oude ploeg van trainer Erik ten Hag.

Ondanks het feit dat AZ midweeks in bekerverband nog in actie kwam tegen PEC Zwolle (5-0 zege) en PSV vanwege de eerdere uitschakeling tegen RKC vrij was, waren het de Alkmaarders die zaterdag in de openingsfase het beste voor de dag kwamen.

De spelers van AZ vieren feest met doelpuntenmaker Mats Seuntjens. Ⓒ ANP Pro Shots

Het resulteerde na een kwartier spelen in de eerste treffer van de wedstrijd. Seuntjens schoot knap raak, nadat AZ razendsnel was uitgebroken na balverlies op het middenveld van PSV.

Van Bommel besloot na een half uur spelen dat het tijd was om in te grijpen. Hij slachtofferde de zwak spelende Gaston Pereiro en bracht het Tsjechische talent Sadílek. Het bleek een goede zet.

Mark van Bommel grijpt al vroeg in en brengt Michal Sadilek voor Gaston Pereiro. Ⓒ ANP Pro Shots

Vijf minuten voor rust tekende Bergwijn voor de gelijkmaker. De aanvaller schoot raak uit de rebound na een sterke dribbel en een dito schot van Hirving Lozano.

Van Bommel leek in de rust opnieuw daadkrachtig op treden, want PSV begon scherp aan de tweede helft. Na twee minuten spelen stond er al 2-1 op het scorebord. Sadílek promoveerde een voorzet van Luuk de Jong via het standbeen tot doelpunt.

AZ kreeg via Guus Til, Thomas Ouwejan en Fredrik Midtsjø kansen op de gelijkmaker, maar de schoten van de eerste twee eindigden in de handen van PSV-doelman Jeroen Zoet, terwijl de poging van de Noor op de lat belandde.

De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een rake strafschop van Lozano, die van elf meter mocht aanleggen na een overtreding van Ron Vlaar op Denzel Dumfries: 3-1.

