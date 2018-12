Thuisduels voor Ajax en Feyenoord in KNVB-beker

De Amsterdammers krijgen bezoek van sc Heerenveen. Feyenoord krijgt in de eigen Kuip te maken met promovendus Fortuna Sittard.

Klaas-Jan Huntelaar van Ajax in duel met Daryl Werker van Roda JC. Ⓒ ANP

AZ werd gekoppeld aan Vitesse en kan in eigen huis wraak nemen voor de verloren finale van 2017. De Alkmaarders verloren in De Kuip met 2-0, door twee treffers van Ricky van Wolfswinkel.

De vierde en laatste wedstrijd gaat tussen FC Twente en Willem II en wordt gespeeld in Enschede.

Volledige uitkomst loting:

Ajax - sc Heerenveen

Feyenoord - Fortuna Sittard

FC Twente - Willem II

AZ - Vitesse

Tonny Vilhena maakte tegen FC Utrecht de winnende treffer Ⓒ ANP

Feyenoord plaatste zich donderdag dankzij een 1-0 zege op FC Utrecht voor de kwartfinale. Ajax had het een dag eerder zeer lastig met eerstedivisionist Roda JC, maar na strafschoppen rekenden de Amsterdammers af met de Limburgers.

Winterkampioen PSV werd in oktober al in de tweede ronde uitgeschakeld. Thuis werd na verlenging met 2-3 verloren van RKC, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie en momenteel de veertiende plaats bezet.

De KNVB-beker werd vorig jaar gewonnen door Feyenoord, dat in De Kuip met 3-0 afrekende met AZ.

