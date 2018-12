Dappere Wattimena in thriller ten onder tegen Anderson

De eerste set ging verrassend, maar vooral heel rap naar Wattimena, die vanwege zijn snelle manier van gooien ook wel The Machine Gun wordt genoemd. De eveneens pijlsnelle Anderson, de nummer vier van de wereld, schakelde vervolgens een tandje bij en knalde binnen no-time naar een 2-1 voorsprong in sets.

In het vierde bedrijf kreeg Wattimena, die op dit moment de 29e plek bezet op de Order of Merit, in de vijfde leg een kans om helemaal terug in de wedstrijd te komen, maar hij miste een kans op bulls-eye, waarna Anderson wel raad wist met dubbel twintig. Zo werd het geen 2-2, maar 3-1.

Gary Anderson moest diepgaan tegen Jermaine Wattimena. Ⓒ PDC

Wattimena hervond knap zijn focus en kwam terug tot 3-2. Een echte comeback leek er niet meer in te zitten, maar tot verrassing van alles en iedereen in Ally Pally miste Anderson maar liefst vijf wedstrijdpijlen op een rij, waardoor de Nederlander terug kon komen tot: 3-3.

Wattimena nam in de beslissende set een 1-0 voorsprong en won dankzij enkele kapitale missers van The Flying Scotsman ook de tweede leg. Maar na het missen van een wedstrijdpijl op bulls-eye (finish 170) zag hij Anderson terugkomen tot 2-2.

Om te winnen moesten nu twee legs op een rij worden gewonnen. Na twee legs die met de pijlen ’meegingen’ forceerde Anderson een break en tilde hij de stand naar 4-3 in legs. Via een finish van 58 trok hij de zege vervolgens naar zich toe. Dit keer was het bij de eerste wedstrijdpijl raak, waardoor Wattimena teleurgesteld, maar met opgeheven hoofd naar huis zal gaan.

