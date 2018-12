Van Bommel: ’Heel wrang, maar dit hoort erbij’

„Voor Gastón is dat natuurlijk heel wrang, maar dit hoort erbij. Ik had wel tot de rust kunnen wachten, maar soms moet je zulke beslissingen gelijk nemen”, zei Van Bommel bij FOX Sports.

Pereiro, die als vervanger van de geschorste Pablo Rosario weer eens een kans in de basis kreeg, liep mokkend naar de bank. „Maar hij begrijpt het wel, hoor”, aldus Van Bommel.

„We hebben al even samen gezeten, maar ik hoefde het hem niet eens uit te leggen. Hij zei: ’Ik snap het trainer.’ Het liep niet en we moesten tactisch iets anders doen. Het was niet omdat hij slecht speelde, het was in functie van het team.”

Uitgerekend Sadilek zette PSV kort na rust op voorsprong door de 2-1 binnen te tikken. „Mooi voor hem”, aldus Van Bommel. „Het is een kleine gozer die overal in vliegt.”

Dankzij de winst op AZ gaat PSV als koploper van de eredivisie de winterstop in. „Als je zestien van de zeventien wedstrijden wint, heb je het echt goed gedaan”, aldus Van Bommel.

„Dit was wel de moeilijkste wedstrijd voor ons van de hele eerste seizoenshelft. AZ had het tactisch goed voor elkaar, daarop moesten wij reageren. Achteraf pakte dat goed uit. Vlak voor rust maakten we de 1-1 en aan het begin van de tweede helft ook de 2-1. Als het voetballend niet loopt, moet je vechten. En dat hebben we gedaan.”

