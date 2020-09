Lionel Messi haalt in ’afscheidsbrief’ aan Luis Suarez hard uit naar leiding FC Barcelona

De Argentijnse vedette stelt dat het vreemd wordt om zijn oude teamgenoot komend seizoen ’in een ander shirt te zien en tegen hem te spelen’.

Suarez verkaste deze week naar Atlético Madrid, nadat hem in niet mis te verstane woorden duidelijk was gemaakt dat er bij Barcelona geen plek meer voor hem was. „Je had door de voordeur moeten vertrekken, als een van de belangrijkste spelers in de geschiedenis van de club”, steekt Messi zijn mening niet onder stoelen of banken.

Messi vervolgt: „Je hebt als individu en met de groep grootse dingen gedaan. Ze hebben je eruit getrapt, dat heb je niet verdiend. Maar de waarheid is dat op dit moment niets me meer verbaast.”

Zijn overige woorden gebruikt Messi om Suarez te bedanken. „Ik voelde het al aankomen, maar toen ik vandaag de kleedkamer betrad, viel het kwartje pas echt. Het wordt lastig om niet meer dagelijks met elkaar om te gaan, zowel op als naast het veld. We gaan je heel erg missen. We hebben zoveel jaren, mates (Uruguayaanse thee, red.) en maaltijden gedeeld. We zoveel dingen meegemaakt die ik nooit zal vergeten. Ik wens je het allerbeste bij je nieuwe club. Ik houd van je. Tot snel, vriend.”

Mooie woorden

Suarez had donderdag bij zijn afscheid, waarbij hij de tranen de vrije loop liet, ook mooie woorden voor Messi.

„Toen ik hier kwam, zeiden ze allemaal dat ik voorzichtig moest zijn met Messi, omdat we allebei aanvallers waren en dus concurrenten. Maar iedereen weet hoe mijn band is met Messi. Ik ga naar een directe concurrent van Barcelona, maar bij Uruguay en Argentinië spelen we ook tegen elkaar. Dat zal geen effect hebben op onze vriendschap.”

Frisse tegenzin

Messi stuurde deze zomer aan op een vertrek bij FC Barcelona, maar inmiddels is duidelijk dat hij zijn volgend jaar aflopende contract gewoon gaat uitdienen.

Gezien zijn uitspraken lijkt het er echter op dat hij dat met frisse tegenzin zal doen. Vooral de band met voorzitter Josep Maria Bartomeu is slecht vanwege diverse incidenten.

Ronald Koeman, de nieuwe trainer van FC Barcelona, stelde eerder al dat Messi onder hem ’een fundamentele pijler blijft’.