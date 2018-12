Solari dankt Zidane na WK-titel Real

„We mogen niet vergeten dat we hier staan dankzij zijn werk”, zei de Argentijn in Abu Dhabi, waar De Koninklijke voor het derde jaar op rij het WK voor clubs won. Zidane vertrok afgelopen zomer uit Madrid, kort nadat hij met Real voor de derde keer op rij de Champions League had gewonnen.

Julen Lopetegui hield het als opvolger van Zidane slechts vier maanden vol. Nu heeft Solari de opdracht gekregen om Real Madrid aan prijzen te helpen. In Abu Dhabi kon de 42-jarige Argentijn zijn eerste titel bijschrijven.

„Dit is de slagroom op de taart. We hebben nu drie keer achter elkaar de Champions League en het WK voor clubs gewonnen. Dat is een geweldige prestatie. Ik denk dat het voor andere clubs heel moeilijk wordt om dit te herhalen.”

Real Madrid versloeg Al Ain in de eindstrijd met 4-1. Gareth Bale, die een hattrick maakte in de halve finale tegen Kashima Antlers (3-1), kreeg de Gouden Bal als beste speler van het toernooi.

Bekijk ook: Hattrick aan wereldtitels voor Real Madrid