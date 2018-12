PSV ploeterend naar wintertitel

Eindelijk op voorsprong. Het duurde lang voordat PSV AZ op de knieën kreeg, maar het kerstrapport van de Eindhovenaren is prachtig. Ⓒ ANP Pro Shots

EINDHOVEN - PSV mag zich net als vorig jaar winterkampioen van Nederland noemen, maar de manier waarop de zege op AZ (3-1) tot stand kwam leek in geen geval op de andere acht overwinningen in eigen huis. De Eindhovenaren ploeterden zich uiteindelijk wel naar de zestiende driepunter van het seizoen en hebben een kerstrapport in de Eredivisie om van te likkebaarden.