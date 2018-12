Luuk de Jong: ’Deze is niet zoveel waard hoor’

Volgens de PSV-aanvoerder dacht hij wel meteen toen hij het briefje kreeg, van ’gaat het tegenwoordig alleen maar zo?’ „Er werd veel omgezet, waardoor we hier en daar moesten schuiven. Ik had pas tijdens de penalty tijd om mensen aan te spreken”, zegt hij voor de camera van de NOS. „Ik had hem in mijn sok bewaard.”

Laatst werd het inmiddels befaamde ’briefje van Koeman’ geveild voor 35.000 euro. De Jong gelooft niet dat dit velletje papier zoveel gaat opleveren. „Deze zal niet zoveel waard zijn. Ik had het er na afloop met Thijs Slegers over, onze perschef. Misschien gaat ’ie wel naar het PSV-museum. Maar het is niet een speciaal briefje hoor.”

