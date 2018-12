Van Gerwen: ’Na de kerst begint WK pas echt’

Ⓒ Opperste concentratie bij Michael van Gerwen in zijn partij met Max Hopp.

Bijna was het WK darts opnieuw één van de titelkandidaten kwijtgeraakt. Jermaine Wattimena was zaterdagavond dicht bij een stunt tegen Gary Anderson, maar liet de tweevoudig wereldkampioen ontsnappen. Voor Michael van Gerwen was er later op de avond in Alexandra Palace geen vuiltje aan de lucht. De nummer één van de plaatsingslijst knikkerde de Duitser Max Hopp uit het toernooi.