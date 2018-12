Wattimena: ’Ik zei het van tevoren, hè?’

De Nederlandse darter gooide bijna 170 uit, slechts het missen van de bull weerhield hem daar van. „Dat scheelde niet veel, dat was de kans. Ik was daarvoor al twee keer op weg naar een goede finish, maar hij gooit het dan met één pijl uit. Dat is toch wel de klasse van de toppers van de wereld”, zegt hij tegen RTL 7.

Hij vervolgt: „Ik was echt aan het vechten. Ik dacht niet van: ’je speelt tegen Anderson, maar gewoon tegen een andere darter’. Je moet gewoon vechten.”

Wattimena werd een klein beetje nerveus. „Ik heb gewoon goed gespeeld. Je gaat toch nu met een goed gevoel naar het nieuwe seizoen toe. Ik denk dat ik de mensen heb laten zien wat ik in me heb. Daar heb ik ook hard voor getraind. Ik heb de mensen voor de buis wel laten zien dat ik talent heb.”

Bekijk ook: Dappere Wattimena in thriller ten onder tegen Anderson