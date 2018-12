Heerenveen-directeur uit twijfels bekerloting

Heerenveen werd daarbij ook nog eens voor de kwartfinale gekoppeld aan Ajax, in de Johan Cruijff ArenA. Het is voor de Friezen de negende keer op een rij dat ze een uitwedstrijd in de beker hebben geloot.

„Kan iemand met meer kennis van statistiek voor ons berekenen hoe groot de kans is dat wij wéér uit spelen en een andere club wéér thuis? #durftevragen”, twittert Eisenga.

Met ’een andere club’ doelt de algemeen directeur zeer waarschijnlijk op Feyenoord, die juist continu een thuiswedstrijd weet te loten. De Rotterdammers speelden van hun laatste 21 bekerduels er slechts drie buiten de Kuip.