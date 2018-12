Bosz nieuwe hoofdtrainer Leverkusen

De Nederlander werd bij Borussia Dortmund weliswaar snel ontslagen, maar zijn werk bij met name Ajax en het bereiken van de Europa League-finale met zeer aanvallend voetbal had eerder al indruk gemaakt op de leiding van Leverkusen. Vooral de vroegere Duitse international Rudi Völler, die enkele malen trainer was van Leverkusen en sinds juli van dit jaar ’Directeur Sport’ van de club is, heeft er alles aan gedaan om Bosz in de afgelopen 48 uur binnen te halen.

Bosz als Ajax-trainer. Ⓒ Hollandse Hoogte

Leverkusen moest haast maken, omdat het aantal clubs dat interesse toonde in Bosz met de week toenam. De oud-speler van onder meer Feyenoord, waar een sterke stroming ook al pleitte voor een terugkeer bij een vertrek van Giovanni van Bronckhorst, kondigde deze maand al aan dat hij hoe dan ook na de winterstop weer aan het werk wilde gaan en niet zou wachten tot de zomer.

„Ik heb een jaar rust genomen, een soort sabbatical en heb mijn ogen goed de kost gegeven. Ik ben bij veel clubs op bezoek geweest. Nu is het moment om weer aan de slag te gaan. Ik heb de drive om weer op het veld te staan”, zei Bosz recent.

Bayer Leverkusen heeft in de Bundesliga een flinke achterstand op koploper Borussia Dortmund, maar heeft het in de Europa League goed gedaan (eerste in de poule) en heeft nu FC Krasnodar geloot. In de competitie moet Bosz een achterstand van zeven punten goed maken om in elk geval komend seizoen Champions League te spelen.