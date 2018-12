Jans vindt zichzelf ’niet geschikt genoeg’

Dit zegt hij in het programma De Tafel van Kees van Fox Sports. „Ik had toen grote twijfels en heb die toen geuit bij Hans Nijland.”

Hij vervolgt: „Er waren genoeg redenen om door te gaan, maar je moet uiteindelijk naar jezelf kijken. Er zijn altijd dingen waar je aan kunt twijfelen en in the end past het allemaal niet bij mijn persoon. Er is een boel gebeurd hier en de twijfel is in de loop van het seizoen gaan overheersen.”

Jans is duidelijk waarom hij het niet meer wil. „Ik vind mezelf niet geschikt genoeg. Het was geen waardeloze beslissing om technisch manager te worden, maar geen goede.” Zo vond hij het moeilijk om er bij de trainers ’bovenop te zitten’. ,,Ik ben te verlegen, denk ik.”

Of hij ooit weer trainer wordt? „Ik ga dat nooit uitsluiten.”