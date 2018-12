Van Boekel legt ’gebbetje’ met Van Bommel uit

Beide hadden duidelijk lol om iets, nadat Van Bommel iets in het oor van Van Boekel had gefluisterd. De scheidsrechter legde bij De Tafel van Kees uit wat er precies was voorgevallen.

,,Van Bommel zei tegen mij: ’Eén wissel scheidsrechter’, dus ik vroeg aan hem wie dan precies.”

Daar had de PSV-coach een ’grapje’ voor hem in petto: ,,Van helft.” Van Boekel kon het blijkbaar wel waarderen, getuige zijn reactie.